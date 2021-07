Bruno Costa Carvalho chumba recontagem dos votos. "Ninguém acredita que os votos são os originais"

O empresário rejeita a ideia de que este ruído prejudique a equipa de futebol, a maior preocupação de Bruno Carvalho é a saúde financeira do clube e o "encontro macabro" com Pinto da Costa e Pedro Proença.

O empresário candidatou-se em 2009 contra Luís Filipe Vieira e já nessa altura o empresário nortenho desconfiava do voto eletrónico, dizendo mesmo que tinha "as maiores suspeitas" e que não dá crédito ao processo atual, ou seja, defendendo que além de ser acompanhado com o voto físico, a recontagem deve acontecer de imediato e não passados tantos meses.

O presidente da Mesa da Assembleia Geral do Benfica, António Albino Pires de Andrade, anunciou, em comunicado, que quer que sejam contados os votos físicos das últimas eleições do Benfica.

João Noronha Lopes, principal rival de Luís Filipe Vieira e candidato vencido à presidência do Benfica nas eleições de outubro, mostra-se revoltado com a iniciativa e lembrou que, durante a campanha, pediu "várias vezes" que o voto físico fosse contado. Inclusive no próprio dia das eleições, "quando a contagem seria realizada duma forma transparente, à vista de todos e num momento em que fazia sentido". de um ato eleitoral que, considera, "envergonha os benfiquistas".

A direção do Benfica respondeu e acusou Noronha Lopes de "ânsia de tomar o poder no Sport Lisboa e Benfica, sem olhar a preço" e de tentar desestabilizar o clube. Rui Gomes da Silva, o outro candidato nas eleições, foi contactado pela Renascença, mas não quis prestar declarações.

Luís Filipe Vieira foi reeleito presidente do Benfica, com cerca de 62% dos votos, batendo as listas concorrentes de Noronha Lopes e Rui Gomes da Silva.

O dirigente de 71 anos venceu as eleições mais concorridas da história do clube, com mais de 38 mil sócios votantes. Anteriormente, as eleições com maior afluência tinham sido em 2012, quando Luís Filipe Vieira bateu Rui Rangel, com 22.676 sócios votantes.