Benfica vai "ajustar duas posições". Soares de Oliveira diz que Jesus tem "muita confiança no plantel"

Domingos Soares de Oliveira, diretor executivo da SAD do Benfica, diz que Jorge Jesus está muito confiante com o plantel que tem à disposição e só precisa de duas posições reforçadas, sem revelar quais.

"O treinador diz-nos o onze base que pretende e que quer estes reforços. O Jorge Jesus tem muita confiança no plantel. Precisa de ajustar duas posições e eventualmente mais duas, mas não vou dizer quais", começou por dizer, à TVI.

O dirigente responsável pelas finanças do clube garante que o Benfica não voltará a investir 100 milhões de euros.

"Não posso colocar o valor em cima da mesa, porque teria de estar disponível no documento do empréstimo e não está, mas obviamente que não serão 100 milhões. Serão poucas e cirúrgicas as compras", disse.

No que diz respeito a saídas, Soares de Oliveira reconhece que o mercado está "muito parado" por causa do Euro, mas confirmou negociações para as saídas de Nuno Tavares e Cervi.

"O mercado está muito parado nesta altura. Não sei como acaba hoje, porque há operações que se fazem às 23h59. Fizemos uma venda do Pedrinho de 18 milhões, hoje já ouviram falar de mais duas vendas que ainda não sei se estão concretizadas e não posso falar sobre elas. Com o Europeu ainda a decorrer, está parado", diz.

Questionado sobre saídas e a possível venda de Seferovic, Soares de Oliveira garante que não é "caixeiro-viajante"

"Todos os anos, todos os clubes portugueses têm de vender jogadores, não há outra forma de dizer isto. Os portugueses somos bons a fazer gestão, o futebol dá muito dinheiro para Portugal. Não temos proposta pelo Seferovic, mas não ando caixeiro-viajante a percorrer a Europa com uma mala, com cromos de jogadores a vendê-los", diz.