Noronha Lopes. Contagem dos votos físicos das eleições "não é mais do que um simulacro"

João Noronha Lopes, principal rival de Luís Filipe Vieira e candidato vencido à presidência do Benfica nas eleições de outubro, mostra-se revoltado com a intenção da Mesa da Assembleia Geral do clube de haja uma contagem dos votos físicos e uma auditoria aos eletrónicos.

Em comunicado, o ex-candidato lembra que, durante a campanha, pediu "várias vezes" que o voto físico fosse contado. Inclusive no próprio dia das eleições, "quando a contagem seria realizada duma forma transparente, à vista de todos e num momento em que fazia sentido". de um ato eleitoral que, considera, "envergonha os benfiquistas".

"Nesse mesmo dia, esse pedido foi-me negado, em violação de compromissos antes assumidos perante as listas concorrentes. (...) Passaram-se oito meses durante os quais a atual direção nada fez para unir os Benfiquistas, não esclareceu, não discutiu e faltou sistematicamente à verdade. (...) Este exercício não é mais do que um simulacro pensado, uma vez mais, para servir os interesses circunstanciais da atual direção e não os dos benfiquistas", acusa.