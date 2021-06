Gil Dias apresentado no Benfica. "Desde pequenino que sonho com este dia"

Gil Dias foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do Benfica e diz que é um dia "que sonha desde pequenino".

"Este é um dia muito especial para mim. Desde pequenino que sonho com este dia. Finalmente, este sonho está realizado e espero provar o meu valor em campo, para os adeptos", disse, à BTV.

O extremo de 24 anos assinou contrato por cinco temporadas, até 2026, e fala numa adaptação rápida ao clube encarnado.

"Tenho-me ambientado muito bem. Já conhecia alguns jogadores e o resto do plantel que não conhecia estou a gostar de conhecer. Receberam-me muito bem e agora estamos todos focados no trabalho. Conhecia o Diogo Gonçalves, porque joguei com ele na seleção, e o Krovinovic. Têm impacto no grupo e está a ser fácil adaptar-me."

Gil Dias passou pela Fiorentina, onde o vice-presidente Rui Costa é também uma referência: "Conhecia o Rui Costa da televisão. Joguei num clube por onde ele passou: a Fiorentina. Por onde andava, só me diziam: 'Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa'. Estar aqui, ele apertar-me a mão e desejar-me boa sorte é algo com muito significado".