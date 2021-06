Direção do Benfica acusa Noronha Lopes de "desestabilizar o clube"

A direção do Benfica acusa João Noronha Lopes de "ânsia de tomar o poder no Sport Lisboa e Benfica, sem olhar a preço" e de tentar desestabilizar o clube.

"Depois de andar, durante meses, a apregoar suspeitas sobre uma alegada falta de transparência do último ato eleitoral, insurge-se agora – pasme-se – pelo facto de a Direção do SLB, em resposta a uma sugestão da Mesa da Assembleia Geral, avançar com todos os procedimentos destinados a, de uma vez por todas, demonstrar a lisura de processos na contagem dos votos físicos, comprovar a fiabilidade do sistema informático utilizado e certificar a segurança do transporte e armazenamento das urnas", pode ler-se na nota.

No comunicado, a direção liderada por Luís Filipe Vieira acusa Noronha Lopes de "não saber o que quer ou alimentar-se apenas de má-fé, ou pior ainda, visa unicamente conquistar o clube de assalto".

A direção encarnada diz que Noronha Lopes "opta, em desespero, pelo insulto", e acusade ser responsável "de uma campanha lamentável para desunir os benfiquistas, aproveitando-se das derrotas da equipa e procurando desestabilizar o clube com ações de vários tipos".