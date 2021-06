David Tavares troca Benfica pelo Famalicão

O Benfica anunciou, esta terça-feira, a transferência de David Tavares para o Famalicão.

O médio português, de 22 anos, esteve emprestado ao Moreirense na primeira metade da última época, mas foi devolvido à Luz em janeiro. Agora, ruma a Vila Nova de Famalicão, com contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até ao final de 2025/26.

Citado pelo site do Famalicão, David Tavares revelou "enorme vontade de ajudar os companheiros e a equipa a atingir os objetivos propostos".

“Estou muito contente com esta etapa que vou iniciar na minha carreira. O FC Famalicão é um clube fantástico, com adeptos incríveis e onde desejo jogar com muita regularidade”, afirmou o médio.

David Tavares, formado entre Atlético de Tojal, Sporting e Benfica, nunca conseguiu afirmar-se na equipa principal, depois de ter ajudado os sub-19 a chegar à final da Youth League, em 2016/17. Fez apenas dois jogos no escalão maior, tendo até agora alternado entre sub-23 e equipa B.