Rúben Amorim, a escolha de risco de Varandas entrou como rival e saiu como lenda

Derrota com o LASK Linz catapulta para o título, o primeiro em 19 anos

Amorim pegou na equipa na reta final temporada 2019/20 e, até à conquista da época seguinte, uma sequência de eventos negativos empurraram a equipa de Amorim para o sucesso no campeonato.

Recuando no tempo, Amorim estreou-se com impacto positivo e uma sequência de jogos sem perder. No entanto, uma má reta final de época ditou a queda para o quarto lugar. Perdeu no Dragão, jogo que confirmou o título do Porto, empatou com o Vitória de Setúbal e foi derrotado na Luz na última jornada.

Acabou ultrapassado pelo seu ex-clube, o SC Braga, o que ditou também a necessidade de disputar as pré-eliminatórias para chegar à Liga Europa. Por esse motivo, meses mais tarde, o Sporting viria a falhar o acesso à competição com uma pesada goleada contra os austríacos do LASK Linz, por 4-1, em Alvalade.

Amorim viria a classificar, mais tarde, como "talvez o pior dia" que viveu em Alvalade, mas, na realidade, pode ter sido uma bênção.