Dois amigos entram num bar e mudam a vida de Viktor. A discreta história de Gyökeres em Estocolmo

Para Viktor Gyökeres, tudo começou com uma derrota. E com a desilusão que dela surgiu. Descobriu bem cedo que não gostava de perder. Odiava, na verdade. Hoje, é raro perder a calma em frente à baliza, mas quando era só uma criança a descobrir o futebol num pequeno campo no sul de Estocolmo chorava quando perdia.



“Era um miúdo pequenino e chorava muito. Era um vencedor. Se não ganhasse, chorava”, conta à Renascença um dos primeiros treinadores do sueco, Göran Thel.

Gyökeres chegou há menos de um ano a Alvalade e já é um ícone como poucos se tornaram no Sporting. Espreita o recorde de transferências do clube e do seu país. No entanto, nem sempre foi assim.



Antes de se transformar no avançado que hoje vemos marcar golo atrás de golo, houve um tempo em que o pequeno Viktor jogava no clube a dois passos de casa – onde as bolas ficam guardadas nas malas dos carros dos treinadores – e nunca tinha sequer sonhado com um festejo seu ser copiado por milhares.



Estamos sentados atrás do banco de suplentes do Aspuddens Idrottsplats, o estádio do IFK Aspudden-Tellus. É uma pequena arena de um subúrbio de Estocolmo, a capital sueca.

Há apenas uma bancada, com quatro ou cinco filas sem cadeiras. O relvado é sintético e está polvilhado de neve. Os bancos são uma pequena estrutura de madeira onde cabem cinco ou seis pessoas. A vedação não dá a volta ao estádio todo, entra livremente quem quiser e há até quem passeie o cão no relvado.

Foi aqui que Gyökeres começou a jogar futebol. Foi aqui que raspou os joelhos pela primeira vez num pelado que já não existe, que celebrou os primeiros golos e que se chateou com os colegas após derrotas.

Compreender a história do ponta de lança é entender o contexto em que cresceu, as opções de carreira e a personalidade do goleador da máscara.