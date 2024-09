"É um sentimento inexplicável, um sonho desde pequenina": estes são os rostos da primeira equipa feminina do FC Porto

O público cantava, o "speaker" do Estádio do Dragão entoava o nome da marcadora de mais um dos nove golos da manhã e Joana Neves, sentada no banco na segunda parte, deixava-se assomar pela emoção. "Estava toda arrepiada", admite. Portista de coração e, agora, de camisola, a média, de 23 anos, recordará para sempre o jogo de apresentação da primeira equipa feminina da história do FC Porto.

Foi o primeiro jogo de muitos da equipa que André Villas-Boas prometeu aos portistas durante a campanha eleitoral, um dos trunfos que lhe deram a vitória esmagadora sobre Jorge Nuno Pinto da Costa no sufrágio de 27 de abril, por 80,3% dos votos. O presidente dos últimos 42 anos falava de acordos com equipas de I Liga, para entrar diretamente no mais alto escalão, mas o antigo treinador apostava num modelo mais sustentado, a começar por baixo, pela terceira. Os adeptos escutaram e escolheram o projeto de Villas-Boas.

Pouco mais de quatro meses mais tarde, a estreia da primeira geração de futebolistas femininas seniores do FC Porto. A entrada era livre, mas nem assim se esperaria a enchente que se verificou. A fila ia até ao edifício do metro. Houve até quem não tivesse conseguido entrar a tempo do primeiro golo.

Em entrevista à Renascença, mesmo à frente da primeira fotografia de equipa, estreada na galeria do Estádio do Dragão, Joana Neves recorda que a primeira coisa que fez quando entrou em campo foi procurar a família. Pontinhos que se terão perdido na multidão, à medida que se abria bancada após bancada para fazer face à surpreendente adesão dos adeptos portistas à estreia da sua nova equipa.

Viram o jogo 31.093 pessoas, novo recorde de assistência de um jogo de futebol feminino em Portugal. Joana Neves nunca jogara perante tanta gente: "Já joguei na I Liga e sempre tive adeptos a ver, mas nunca comparado, nem perto, com uma coisa destas. Nem sei explicar. Ouvir os cânticos, ouvir as pessoas a puxar por nós. E depois, quando era um golo, ouvir o nome da atleta que marcou golo... Eu estava no banco na segunda parte e fiquei toda arrepiada."

"É um sentimento inexplicável. Acho que não dá mesmo para pôr em palavras o que é representar este clube. Sempre disse, é um sonho desde pequenina. É mesmo um orgulho estar aqui", declara.



Os primeiros passos

Joana Neves encontrou uma porta para o futebol no Valadares Gaia, uma das principais equipas da zona do Porto. Há também o Boavista, no entanto, hoje em dia, as oito vezes campeãs nacionais andam longe da ribalta, na segunda divisão.

Foram 12 anos de Valadares. Um dia, quando estava no carro, a caminho do ginásio, o telefone tocou.

"Ligaram-me. A estrutura do FC Porto ligou-me e eu fiquei assim", relata, abrindo a boca numa expressão de surpresa e choque. "Fiquei sem reação. Desliguei a chamada e tive logo de ligar ao meu pai e à minha mãe a dizer. Cheguei cá, nem precisei de mais reuniões. Vim só uma vez e ficou. Precisei de ali uns segundos para decidir, mas depois foi logo."

Joana Neves é uma de 23 jogadoras da primeira equipa feminina da história do FC Porto. A primeira a ser anunciada foi Cláudia Lima, que também deixou o Valadares para rumar ao Dragão. Foi em moldes diferentes, contudo, uma vez que a média, de 28 anos, era capitã do clube gaiense e, agora, também enverga a braçadeira do clube do coração.