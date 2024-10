“Faltam bicicletas, faltam rodas”. Chove no velódromo onde treinam os campeões olímpicos

Leia também:

Em agosto, Portugal conquistou as suas primeiras medalhas olímpicas em ciclismo de pista. Dois meses depois, a seleção preparou o Campeonato do Mundo no único velódromo do país, em Sangalhos, onde chove na pista em dias de mau tempo.



No velódromo, treina-se no pico da intensidade. Os gémeos Rui e Ivo Oliveira passam que nem flechas em voltas e mais voltas em torno do circuito. Preparam a prova de madison, mas não estão totalmente à vontade: são obrigados a evitar um trecho do percurso que está molhado.

“Não se pode admitir que chova no velódromo. Está assim desde janeiro, quando tiveram de parar uma prova para colocar umas lonas. Não tem jeito nenhum”, lamenta Ivo Oliveira, em entrevista à Renascença.

Portugal estreou-se no ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos em Tóquio, com um diploma de Maria Martins, e as medalhas vieram este verão. Pela primeira vez com uma equipa masculina, Iúri Leitão venceu a de prata no omnium, seguido do ouro – o único de toda a missão portuguesa – em dupla com Rui Oliveira.

Iúri, de 26 anos, não estará nos Campeonatos do Mundo. É a grande ausência da seleção, mas viajou na mesma até Anadia para ajudar na preparação.

“Hoje sou adjunto”, brinca, entre risos. “Juntei o útil ao agradável, tinha alguns compromissos e entrevistas com o Rui e vim mais cedo para ajudar o selecionador”.