Cerimónia de Abertura dos Jogos Paralímpicos. "A mais bela revolução" começou em Paris

O evento, dirigido pelo coreógrafo sueco Alexander Ekman e que contou com 500 artistas, foi batizado de "Paradoxo, da discórdia à concórdia", numa referência velada à Praça da Concórdia, onde estiveram mais de 50.000 espectadores.



Nas ruas, o apertar da segurança fez-se sentir, com cerca de 15 mil agentes da autoridade no local, mas o entusiasmo dos espectadores não diminuiu.

Artistas com deficiências e incapacidades gritaram uma contagem decrescente e a cantora francesa Christine and the Queens fez uma versão pop de 'Je ne arrependimentote rien', de Edith Piaf.

O espetáculo ao vivo começou ao pé do obelisco na Praça da Concórdia, com uma apresentação ao piano do compositor e produtor canadiano Chilly Gonzales.