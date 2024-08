O ouro de Portugal, pedidos de casamento, uma baleia no Taiti e uma vénia à ginástica. As imagens dos últimos dias de Jogos Olímpicos

Que imagens ficam destes Jogos Olímpicos em Paris? Desde 26 de julho, data em arrancou o evento, quase 11 mil atletas entraram "em campo" para lutar pela conquista de um tão desejado lugar no pódio. Muitos ouros, pratas e bronzes depois, chega ao fim, este domingo, as duas semanas dedicadas aos desportos olímpicos. Pelo caminho ficaram momentos icónicos e lembranças históricas para o futuro, de recordes atrás de recordes e muita emoção. Veja as fotografias que marcaram a última semana deste evento desportivo.

11 ago, 2024 - 10:30 • Beatriz Pereira com agências