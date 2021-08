As imagens do "voo" de ouro de Pedro Pichardo em Tóquio 2020

Veja também:

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se campeão olímpico de triplo salto, esta quinta-feira, com um "voo" de 17,98 metros, novo recorde nacional. Veja as imagens do ensaio que deu a Portugal a quarta medalha, a primeira de ouro, em Tóquio 2020.

A participação portuguesa no Japão é, já, a melhor de sempre em Jogos Olímpicos. Ultrapassa as três medalhas obtidas em Los Angeles 1984 e Tóquio 2020. Pichardo é o primeiro campeão olímpico português desde Nélson Évora em Pequim 2008.

Patrícia Mamona foi prata no triplo salto, e Jorge Fonseca e Fernando Pimenta foram bronze, respetivamente, no judo (-100 kg) e na canoagem (K1 1.000m).