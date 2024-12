O fogo levou a alegria das crianças e o futebol para longe, mas o Pessegueirense continua a lutar pelo regresso a casa

A única estrada que dá acesso ao estádio do Pessegueirense, em Aveiro, encaracola montanha acima, entre os pinhais, e só pára no topo, diante de um muro branco e um portão verde-escuro, com o símbolo do clube em destaque. À volta, à exceção de uma moradia que trepa a rua quase até ao estádio, só se vê árvores, os seus troncos escurecidos uma marca dos incêndios de setembro deste ano. Aqui, desde então, não se joga futebol.

O apoio de 50 mil euros da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) à Juventude Académica Pessegueirense (JAP), um dos clubes mais afetados pelo fogo, permite avançar desde já com as obras de reparação e reconstrução nos balneários, no sistema de iluminação e talvez, até, da vedação que circunda o Estádio da Portela. Porém, continuará a faltar o mais crítico: a verba para um novo relvado, o principal obstáculo ao regresso do clube a casa.

Os danos no relvado não são logo notórios, quando se entra no Estádio da Portela. Outros estragos saltam à vista: bancadas e paredes brancas manchadas; tocos de árvores cortadas e ramos caídos; redes desfeitas, portas empenadas e placas descoladas da parede; detritos varridos para a berma do relvado, intactos desde a segunda-feira em que as chamas subiram tanto que dobravam a altura da bancada principal do estádio. O presidente da JAP, Tiago Martins, descreve, em entrevista à Renascença, uma "bola de neve perfeita que arrasou tudo o que estava à volta".

"Vim trabalhar normalmente e, às 9h00, já estava a recolher a casa, com um telefonema de urgência para tentar proteger a minha habitação. Passado meia hora, o incêndio já estava em vários pontos da freguesia de Pessegueiro do Vouga e, através de um telefonema, informaram-me que já estava a chegar ao estádio. Algumas pessoas, que moram em outras zonas do concelho e freguesias a que na altura o fogo ainda não tinha chegado, prontificaram-se a tentar proteger o estádio", conta.