Meia época sem jogar, voos trocados, rescisão protelada. O calvário de Chinyelu Asher no Torreense

Embora assuma que se deve ler tudo o que se assina, Chinyelu Asher reforça que partiu sempre de um lugar de "boa fé" e confiança no Torreense:

"Estou a pôr a minha confiança no clube, eles têm a minha carreira na mão por uma temporada inteira, que é um pedaço importante do teu tempo como atleta profissional. Por isso, se me dizem que estão a fazer tudo o que podem para me inscreverem, então o meu primeiro instinto é confiar e fazer o que precisam que eu faça. Porque também havia alguma urgência, queria que tudo se despachasse. Por isso, era tipo, 'OK, o que é precisam que eu assine?' A única coisa de que me lembro de saber exatamente o que estava a assinar era um documento para verificação de antecedentes, que também demorou imenso tempo a ficar feito. E, claro, o meu contrato. E foi só isso. Tudo o resto, nunca sabia bem para que é que seria."

A internacional jamaicana revela que esperavam que assinasse ditos documentos no momento em que lhos davam, apesar de não saber português:

"Acredito que se fizesse finca-pé e dissesse 'não, a minha a minha agente tem de olhar para isto', eles teriam aceitado. Mas aprendi o quão lento tudo era no Torreense. Eu sou caribenha, sei o que é levar as coisas com calma e o limite da minha paciência é muito alto. No entanto, naquele clube tudo era feito a passo de caracol. A certa altura, eu só queria que o processo não se prolongasse, porque as semanas tornaram-se meses", lamenta.

A época começou e Chinyelu não tinha notícias: "A cada três semanas, diziam-nos uma coisa diferente."

"Foi talvez no final do mês [de julho] que o meu treinador largou a bomba. 'Olha, não sei se é suposto eu dizer-te isto, e não sei porque é que a direção ainda não falou contigo, mas penso que não vais poder jogar até janeiro'. E eu fiquei, 'o quê?'", conta.

O que se passou, então?

"Eles tiveram de voltar a falar com o meu clube anterior. Algo que eu tinha perguntado se precisavam que eu fizesse. 'Foi literalmente o que perguntei se precisavam', disse-lhes. E eles, 'Oh, não sabíamos'. Pelos vistos, descobriram que o facto de eu ter jogado numa liga de verão tinha alterado a minha elegibilidade profissional. O que não significa que não pudesse ser contratada: apenas que o Torreense tinha de me inscrever num certo período, mas eles começaram o processo muito tarde. Há as janelas de transferências de verão e inverno e, se és um jogador amador a saltar para profissional, tens de ser inscrito numa delas", explica.

"Como joguei pelo Coppermine United, o meu estatuto foi alterado para amadora no sistema da FIFA. Isso significa que o meu próximo clube tinha de me registar na janela de transferências de verão, o que me voltaria a repor como profissional no sistema da FIFA", acrescenta.