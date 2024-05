"Senti logo um ‘crack’. Ouviu-se": um dia com Carolina Beckert (entre a recuperação do joelho e do orgulho)

Cada um com o seu microfone, e entre brincadeiras e orientações à irmã, Hugo põe a jogadora a trabalhar com e sem pesos, com especial foco nas pernas, em que tem de voltar a ganhar força e flexibilidade. É um treino de força e cardio, explicam-nos.

A rotina é também motivação para continuar a lutar, dia após dia, rumo ao regresso aos relvados. Perguntamos a Hugo como está a correr a recuperação.

"Acho que está a correr bem. Ela está bem, já faz cardio, já faz pesos, já vai andando, já dá para fazer alguns exercícios técnicos, acho que está muito bem", garante, antes de interromper a resposta para dar uma indicação a Carolina.

E prossegue, segundos depois: "Acho que está muito bem, está animada. No início, até pensei que pudesse ser pior. Tanto tempo sem poder jogar não deve ser fácil. Para quem está habituado a jogar regularmente, a um nível alto, ainda por cima, não é? Mas não, acho que está ótima. Está animada."

O acompanhamento da família é um apoio precioso para a jogadora. O pai é fisiatra e ajudou-a logo no momento da lesão: "O meu pai também é médico e estava na bancada [no jogo em que se lesionou]. O Benfica deixou que o meu pai descesse e foi também ele que me ajudou a diagnosticar. Isso também me deu um pouco de conforto, porque é um familiar e especialista. Também foi do género, 'OK, começou agora outra etapa e bora'."

Por outro lado, o tio é cirurgião ortopédico. A irmã e o namorado dão o suporte emocional nos treinos, para Carolina "não estar sempre sozinha". Todos são uma parte preciosa do trabalho para voltar a competir.

O treino termina com um alarme de telemóvel e a recolha do material é rápida. Carolina está com pressa, porque a seguir tem a fisioterapia, e não é difícil perceber que cada detalhe importa.