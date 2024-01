"É como se estivesse na Liga 3". Em Aveiro, o futebol é distrital, mas a transmissão é de I Liga

É domingo à tarde. No ecrã, começam a ser apresentados os onzes iniciais. Há grafismos de tempo e resultado, patrocinadores e até repetições dos golos e dos principais lances. Não é um jogo da Premier League nem sequer da I Liga portuguesa. São jogos do distrital de Aveiro, onde já não é preciso ir ao estádio para ver as partidas. Passam todas, na íntegra, no YouTube da associação.

As transmissões ao vivo começaram esta época, mas foi apenas o passo mais recente de um projeto com oito anos. Foi nessa altura que foi criada a AFA TV. Até esta época, os jogos eram gravados para uma transmissão em diferido, publicada nos dias seguintes. Os clubes começaram a pedir mais.

“Queriam mostrar os jogos aos seus adeptos, são extremamente ousados. Levou-nos a melhorar as condições e só seria possível com uma transmissão em direto”. E assim se deu o próximo passo, segundo explica à Renascença, o presidente da associação, José Neves Coelho.

No final do encontro, os treinadores e jogadores também vão à “flash interview”. Explicam-se derrotas, destacam-se vitórias. Protesta-se e celebra-se. Tudo fica gravado e cerca de 40 mil adeptos assistem, todas as semanas, a estes jogos da "quinta divisão nacional".

Noutras associações distritais, apenas alguns encontros são transmitidos: dérbis relevantes, jogos decisivos na luta pela subida de divisão... Os clubes que estiverem interessados em transmitir os jogos têm de fazê-lo com os seus próprios meios. E em campeonatos em que, para além da visibilidade, também é pouco o dinheiro envolvido, nem todos o conseguem suportar os custos.

“Mais visibilidade do que na terceira divisão”



Uma transmissão televisiva - ao vivo e em alta definição - e a oportunidade de prestar declarações no final do encontro ajudam a aproximar o campeonato do profissionalismo.



João Ferreira é treinador do Sporting de Espinho, atual segundo classificado da prova. É a sua terceira passagem pelo clube. A última, entre 2019 e 2021, aconteceu no Campeonato de Portugal, à data ainda a terceira divisão.

Explica que os jogos do Espinho eram transmitidos, ocasionalmente, na televisão, através do Canal 11. Em matéria de visibilidade, a comparação só pode ser feita aos patamares superiores. “A esse nível, é como se estivéssemos no Campeonato de Portugal ou na Liga 3", confessa.