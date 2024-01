Treinador assina com clube que não paga salários há meses. Porquê?

Paiva está há sete anos no Bessa. Conhece os cantos à casa. Ainda antes de chegar ao clube, fez parte da equipa técnica de Sérgio Conceição no Olhanense, Académica, Braga e Vitória de Guimarães. Será precisamente frente ao Porto que se vai estrear frente aos grandes, na noite desta sexta-feira, no dérbi da cidade.

Foi o escolhido do presidente Vítor Murta para suceder a Petit: “Foi a nossa única solução, era ele que queríamos”. Em conferência de imprensa no Bessa, lado a lado, o dirigente desejou sucesso ao treinador e que a ligação – por agora acordada até ao fim da época – se prolongue por vários anos.

A época começou em estado de graça ainda com Petit no banco. Uma vitória contra o campeão Benfica, na primeira jornada, deu o mote para uma liderança improvável à quinta ronda, com quatro vitórias e um empate.

A equipa rapidamente caiu de rendimento. E em queda livre. Não voltou a vencer para o campeonato até hoje. É um jejum de triunfos que se prolonga há três meses e meio.

O Boavista continua proibido de contratar jogadores pela FIFA, situação que já impediu o clube de reforçar o plantel em janeiro do ano passado e também no verão. Os ordenados estão, à data, em dia até novembro, segundo confirmou a Liga de Clubes, mas estiveram várias vezes em atraso ao longo dos primeiros meses da época.

“Só 18 treinadores estão na I Liga”

O cenário não era tão grave quando Sandro Mendes se estreou como treinador do Vitória. "Não era das piores épocas, mas os ordenados não estavam em dia", recorda. Muitas dúvidas pairavam na cabeça do treinador.

“Estava ciente do risco, que era grande. Ninguém ia morrer se descêssemos, mas ficaria ligado a isso”, pensou Sandro.