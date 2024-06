​"O tempo que for preciso". A relação especial entre a Alemanha e a Ucrânia

Uma receção azul e amarela

O quartel-general da seleção ucraniana durante o Europeu de futebol será na cidade de Taunusstein, no oeste da Alemanha. A Câmara Municipal promete que a cidade "vai brilhar" com as cores da bandeira ucraniana, azul e amarelo. Vai montar pirâmides de flores e pendurar bandeiras nos candeeiros; está também agendada uma festa com a comunidade ucraniana no dia 15 de junho.

Mas ver os jogadores ucranianos ao vivo será complicado. Além das partidas oficiais, só haverá um treino aberto ao público, e o hotel onde a seleção vai pernoitar será altamente vigiado. "Tudo o que diz respeito à Ucrânia será de alta segurança. É de esperar que assim seja", comenta Mittag.

"As medidas de segurança, já de si muito elevadas, serão reforçadas para os jogos com a Ucrânia."

São jogos que Mykhailo Chaban não tenciona perder, a partir da Ucrânia. Além da seleção ucraniana, as partidas da equipa portuguesa deverão ser outro ponto alto do campeonato para o padre. "Antes de mais, por causa do Ronaldo. Muita gente gosta de o ver jogar", sorri o padre salesiano.

O primeiro jogo da seleção ucraniana está agendado para 17 de junho. Será contra a Roménia, um país vizinho da Ucrânia e aliado na guerra contra a invasão russa.

Como é que Chaban vê o futuro no país? "É muito difícil dizer."

"Claro que, em primeiro lugar, o nosso sonho é que a guerra acabe e que a Ucrânia consiga recuperar todos os seus territórios". É preciso que o país "retorne a uma vida normal", com o regresso de todos os que tiveram de fugir por causa da guerra, conclui o sacerdote.