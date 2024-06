O "conto de fadas de verão" de 2006 não se repete. Como chega o futebol alemão ao Euro 2024?

Cai, revoluciona: a história repete-se

Aquele "hat-trick" de Sérgio Conceição em 2000 ditou a eliminação da Alemanha na fase de grupos, em último, atrás de Portugal, Roménia e Inglaterra. Em 2002, a Federação alemã de futebol (DFB, na sigla alemã) instaurou um programa de promoção de talento.

Em 12 anos, foram construídos 52 centros de alto rendimento, além de 366 bases regionais de treino, com 1.300 treinadores direcionados para o ensino dos básicos do futebol moderno, assim como uma rede de "scouting" que permitia, nas palavras do diretor do programa, o antigo guarda-redes Jörg Daniel, que "se o talento do século nascesse numa aldeia minúscula por trás das montanhas, encontrá-lo-iam". Além disso, a DFB investiu na formação de treinadores em todos os escalões, com centros de excelência geridos pelos clubes profissionais.

Uma revolução profunda do sistema de formação que pressupôs um investimento anual avultado e que, desde então, mais do que duplicou. Também significou uma maior integração do talento imigrante.

As mudanças começaram a surtir efeito bem cedo e, em 2009, a geração alemã que se sagrou campeã europeia de sub-21 primava pelo talento e tinha vários jogadores de ascendência não alemã. Para enumerar alguns, Jérôme Boateng (Gana), Sami Khedira (Tunísia) e Mesut Özil (Turquia). Esses mesmos jogadores ajudaram a Alemanha a conquistar o Mundial em 2014, juntamente com nomes como Neuer, Hummels, Müller, Kroos, Götze, Draxler, entre muitos outros.

Já em 2006, as rédeas da seleção alemã foram entregues a um ainda inexperiente Jürgen Klinsmann, que levou a Alemanha às meias-finais do Mundial, com um plantel que já incluía Bastian Schweinsteiger, Miroslav Klose (que até aos 21 anos andara perdido nas divisões anteriores), Lukas Podolski e Philipp Lahm. Os perfis do jogador e do jogo alemães começavam a mudar.