"Nem sempre foi fácil ser-se alemão". O futebol como retrato das Alemanhas de 74, 88 e 2006

1974: retrato de um país dividido

Foi a primeira competição num país dividido.

Depois da II Guerra Mundial, os Aliados decidiram que a Alemanha tinha de ser ocupada, de forma a evitar novas transgressões, e dividiram-na por quatro zonas, uma para cada potência: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética.

Porém, com o deteriorar das relações entre os soviéticos e os demais países, nos primórdios da Guerra Fria, os três Aliados ocidentais juntaram as suas porções, formando a República Federal da Alemanha (RFA), ou Alemanha Ocidental, e do outro lado ficou a República Democrática Alemã (RDA), ou Alemanha Oriental. Uma "cortina de ferro" caiu sobre a Europa, com expressão física no Muro de Berlim, erigido em 1961.

Foi a Alemanha Ocidental que ganhou a organização do Mundial de 1974. Foi neste contexto político que Zaire, Austrália, Haiti, Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Bulgária, Itália, Países Baixos, Polónia, Escócia, Suécia, Jugoslávia e a própria Alemanha Oriental aterraram, em junho de 1974. Portugal, ainda longe do estatuto que tem hoje – apesar do brilharete em 1966 –, não se qualificou.

"A RDA teve de fazer o seu caminho na fase de qualificação. Apurou-se com brilhantismo e nunca mais repetiu a dose em Mundiais. E calhou em sorte haver um RFA-RDA, que provocou enorme surpresa, porque quem ganhou foi a RDA, 1-0, e o selecionador da RFA passou por um momento muito duro depois dessa derrota", lembra Rui Miguel Tovar.

A divisão do país não era só geográfica, "não era só por culpa do muro".



"Havia todo um sentimento dividido e já se sabe que o sentimento, no futebol, tem muita força. Os adeptos da RFA não acharam piada nenhuma à vitória da RDA. Nos dias seguintes, contam os jogadores da RFA, houve muitas reuniões no hotel, para tentar sacudir a pressão do mau resultado. A verdade é que a RDA, depois, ficou no caminho e a RFA foi campeã mundial pela segunda vez, 20 anos depois de 1954", conta.