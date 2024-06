Europeu de futebol. Pouco clima de festa na Alemanha

Era uma vez um sonho de verão: o sol brilhava e o futebol também. A Alemanha, anfitriã do Mundial de 2006, quase chegou à final nesse ano.



Milhares de pessoas acompanhavam os jogos em ecrãs gigantes, nas ruas. Dominava o preto, vermelho e dourado: os adeptos pintavam as caras com as cores nacionais, empunhavam as bandeiras do país, envergavam cachecóis e vestiam as camisolas da seleção.

Foram quatro semanas de celebração coletiva e frenesi patriótico — algo bastante raro na Alemanha do pós-guerra, lembra o historiador Jürgen Mittag. As bandeiras eram sobretudo "a expressão de um sentimento positivo, uma demonstração de solidariedade nacional, mas também de alegria nacional e festa", afirma Mittag.

"Sommermärchen", um conto de fadas de verão — é assim que o Mundial de 2006 é conhecido até hoje, na Alemanha.

As nuvens adensaram-se

Dezoito anos depois, a alegria coletiva parece ter esmorecido. Os noticiários na TV estão repletos de notícias sobre a inflação, o crescimento do populismo de extrema-direita, as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente. A insatisfação com o governo do chanceler Olaf Scholz bate recordes.

"Gaza, Gaza precisa de ajuda. Não tem água, nem pão. Armas alemãs, dinheiro alemão", clamaram ativistas durante uma "Festa da Democracia", em maio, para celebrar os 75 anos da assinatura da Lei Fundamental alemã, na cidade de Bona.

Nas ruas, nas universidades, alastram-se os protestos pró-Palestina e contra a exportação de armas para Israel. Berlim explica que, nos últimos meses, a maior parte das exportações militares para Israel tem sido material como coletes, capacetes e binóculos. Além disso, a segurança de Israel continua a ser "razão de Estado" para a Alemanha. Tem a ver com a responsabilidade histórica do país depois do genocídio de seis milhões de judeus pelo regime nazi.