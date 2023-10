Depois dos homens, as mulheres. Arábia Saudita tenta recrutar estrelas do futebol feminino

Há 13 anos, Helena Costa chegou a ser abordada, por “um conjunto de raparigas sauditas”, que lhe pediram para fazer jogos amigáveis no Qatar, “porque elas entre si organizavam-se e já tinham duas ou três equipas no país”.

O projeto não chegou a bom porto, por questões políticas. Doze anos mais tarde, no jogo inaugural do Mundial do Qatar, a treinadora portuguesa recebeu a notícia de que a Arábia Saudita dera um salto significativo no futebol feminino.

“Já trabalham em termos profissionais, jogam profissionalmente e ganham um bom salário. As coisas deram um passo em frente muito, muito grande”, constata.

Helena Costa teve, inclusive, um convite para ir trabalhar no futebol feminino na Arábia Saudita. Acabou por seguir outro rumo. Quem optou por esse caminho foi o compatriota Luís Andrade, antigo jogador e ex-treinador das equipas femininas de Benfica e Flamengo.

Clubes diferentes, apostas distintas



Apenas um mês depois de ter deixado o Brasil, Luís Andrade recebeu o convite do Al-Qadisiyah, da Arábia Saudita. O aliciante: começar o projeto do futebol feminino do zero.

“Este é o segundo ano do futebol feminino da Arábia Saudita. O Al-Qadisiyah já foi campeão árabe duas vezes [no masculino], tem o seu nome. O futebol feminino é o primeiro ano, foi um projeto do zero mesmo”, conta, em entrevista à Renascença.

Com o processo de desenvolvimento do futebol feminino na Arábia Saudita numa fase tão embrionária ainda, Pedro A. Neto, da Amnistia Internacional, questiona:

“O futebol feminino vai ser implementado para virem jogadoras do estrangeiro, como fazem com o futebol masculino, ou vai haver infraestruturas para democratizar, de facto, a prática do desporto entre as meninas e as raparigas da Arábia Saudita? É preciso perceber se há aqui estratégia de fundo, educativa, para o desporto, para a inclusão, ou se é apenas marketing para fins de mudar a imagem da Arábia Saudita no mundo e para fins de candidatura ao Mundial da FIFA.”

A resposta é C, todas as opções.