De Udine até Nápoles. As melhores imagens da festa do novo campeão italiano

O empate em casa da Udinese, no Norte de Itália, foi suficiente para confirmar o título do Nápoles. As celebrações começaram ainda no relvado do Estádio Friuli, passaram pelo Estádio Diego Armando Maradona e prolongaram-se noite adentro pelas ruas de Nápoles.

05 mai, 2023 - 09:27 • Redação