A apresentação de Ronaldo na Arábia Saudita em imagens

De seguida, Ronaldo seguiu para o balneário, onde foi apresentado ao restante plantel do Al Nassr, que lidera o campeonato que já vai a meio da sua duração. Aí, tanto Ronaldo como treinador, presidente e até capitão de equipa disseram algumas palavras.

Pelo meio deste processo de quase uma hora, as bancadas do estádio Mrsool Park foram-se preenchendo quase por completo. Os cerca de 30 mil adeptos foram levados ao êxtase pela entrada de Ronaldo em campo, já com o equipamento de jogo do Al Nassr, onde vai vestir a sua habitual camisola com o número sete.