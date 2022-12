Fotogaleria. A tristeza brasileira e a alegria croata depois da eliminação canarinha

A Croácia está nas meias-finais do Campeonato do Mundo ao vencer, nas grandes penalidades, a seleção do Brasil, depois de um empate a um golo no fim dos 120 minutos. A seleção canarinha voltou a falhar o objetivo de se sagrar hexacampeã.

09 dez, 2022 - 19:40 • João Malheiro