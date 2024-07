“Só queremos que a Espanha perca”. Em Gibraltar, sonha-se mais com a derrota do vizinho do que com a vitória inglesa

Não são precisos sequer 20 minutos de carro para ir da ponta sul de Gibraltar até à fronteira com a Espanha, mas a proximidade geográfica não é sinónimo de boas relações entre os dois países. Quando as seleções de Espanha e Inglaterra entrarem em campo, este domingo, para disputarem o troféu do Euro 2024, os gibraltinos já sabem quem apoiar.

“Um por cento dos gibraltinos querem que a Espanha vença, o resto está pela Inglaterra. Aliás, estão por quem jogar contra a Espanha. Eu só quero que percam, não gostamos da Espanha”, declara Lee Casciaro, avançado da seleção, em entrevista a Bola Branca.

O avançado, de 42 anos, é uma das maiores referência desportivas do país localizado numa pequena península de onde se vê Marrocos do outro lado do Mediterrâneo e se destaca um gigante rochedo que ocupa grande parte do território.

Gibraltar é um dos vários territórios ultramarinos do Reino Unido desde a assinatura do Tratado de Utrecht, em 1711. É, no entanto, disputado por Espanha desde a ditadura de Franco.

No site oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol pode ler-se que “a ocupação dos britânicos não corresponde aos requerimentos da lei internacional. E é por isso que a Espanha sempre destacou que a ocupação do istmo é ilegal e sempre exigiu o seu retorno incondicional. A Espanha não reconhece a ocupação do istmo ou da cerca como fronteira”.