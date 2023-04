Veja os primeiros equipamentos exclusivos da seleção feminina

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou, esta segunda-feira, os primeiros equipamentos de sempre exclusivos da seleção feminina, com vista à participação no Mundial 2023.

Como descreve a FPF, no site oficial, os equipamentos principal, secundário e de treino são "vibrantes e coloridos, utilizando a arte moderna e a moda, bem como as raízes marítimas do país e o artesanato tradicional para representar com orgulho a herança portuguesa".

"Inspirados na juventude, paixão e talento da seleção de Portugal, os equipamentos principal e alternativos apresentam as cores nacionais em tons ousados, bem como padrões energéticos", pode ler-se.

O equipamento principal é o tradicional vermelho, embora num tom vivo, com listas grossas de cor verde dos lados. É no alternativo que a Nike inova, com inspiração na textura da calçada portuguesa. O padrão foi criado através de "adição e remoção de peças de ladrilho antes de chegar à forma final, adicionando uma textura áspera para homenagear a história e a evolução contínua do país e da seleção nacional".