Fotogaleria. Os oito anos de Fernando Santos à frente da seleção nacional

Este ano, a seleção de Fernando Santos ainda prometeu no Mundial do Qatar. Depois de duas vitórias na fase de grupos - o melhor registo do engenheiro em fases finais de Europeus e Mundiais -, Portugal chegava aos "quartos" depois de um avassalador 6-1 diante da Suíça.

Com a vitória frente aos helvéticos, tornava-se o primeiro selecionador de nacionalidade portuguesa a atingir os quartos de final de um mundial.

No entanto, a derrota com a seleção sensação deste Campeonato do Mundo ditaria o adeus de Fernando Santos da seleção. Portugal perdeu com Marrocos por 0-1 e acabou por voltar mais cedo a casa.