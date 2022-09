Conheça as camisolas de Portugal para o Mundial do Qatar

Já são conhecidos os equipamentos que a seleção nacional masculina envergará no Mundial do Qatar, em novembro e dezembro de 2022.

O equipamento principal, com um "contraste entre tons profundos e vívidos de vermelho e verde", remete para a bandeira nacional.

A linha diagonal que atravessa o peito e as costas tentam retratar uma bandeira de Portugal que envolve o corpo dos atletas, ideia que serviu de base ao conceito "Veste a Bandeira", que irá marcar a comunicação das seleções nacionais.

Outro detalhe simbólico, segundo a FPF, é a presença da esfera armilar na gola traseira.

O novo equipamento alternativo utiliza um tom "off-white", com uma faixa com os mesmos tons verdes e vermelhos do equipamento principal que se estende para as costas, mantendo a mesma lógica da bandeira no peito dos atletas.

Os tons azuis nas mangas e na gola são uma alusão à vasta costa atlântica do país.

Pela primeira vez, mais de 75% de toda a coleção da seleção é feita com poliéster 100% reciclado.

A seleção nacional vai estrear os equipamentos nos jogos com República Checa (fora) e Espanha (em Braga), a 24 e 27 de setembro, respetivamente, a contar para fase de grupos da Liga das Nações.

Veja os novos equipamentos da seleção: