Caça-dragões Gyökeres lança Sporting para a final da Taça da Liga

O Sporting está na final da Taça de Portugal, depois de derrotar o FC Porto, por 1-0, na primeira meia-final, esta terça-feira.

No Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os dragões começaram melhor e controlaram os acontecimentos durante a maioria da primeira parte, no entanto, tiveram dificuldades em criar real perigo. Mais perto do intervalo, o Sporting cresceu e assumiu as rédeas do jogo, tendo dado o mote para a segunda parte com um lance individual de Viktor Gyökeres, que ficou a centímetros do golo.

O Sporting entrou com maior fulgor para o segundo tempo e, aos 56 minutos, chegou ao golo, por intermédio do "caça-dragões" Gyökeres. Na sequência de uma jogada tricotada pelo corredor central, o ponta de lança sueco ficou na cara de Cláudio Ramos e não perdoou.

À medida que o jogo se aproximava do fim, o Porto pressionava cada vez mais em busca do empate. Contudo, revelava-se sempre pouco esclarecido no último terço e incapaz de criar oportunidades de golo.

Terminada a partida, o Sporting venceu, por 1-0, e apurou-se para a final da Taça da Liga. Fica à espera de Sporting de Braga ou Benfica, que se defrontam na quarta-feira, a partir das 19h45, também em Leiria e com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.