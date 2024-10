Ambiente de despedida no apuramento do Sporting para as meias-finais da Taça da Liga

Sem claques devido a um protesto contra a Taça da Liga, Alvalade viveu um ambiente morno, silencioso e de despedida a Rúben Amorim, que estará a caminho do Manchester United e terá feito o último jogo no comando do Sporting. Não houve ruído, mas houve golos e Gyokeres mostrou que também sabe bater livres.