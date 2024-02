Resolver e depois gerir. Sporting está de volta à liderança

Moreirense 0-2 Sporting. Um golo de Morita logo ao minuto três e outro de Pote, 20 minutos depois, permitiram aos leões abrandar o ritmo na segunda parte, em Moreira de Cónegos, perante uma equipa da casa que nunca conseguiu esboçar reação. Vão mais três pontos para o Sporting, que volta a colar-se ao Benfica, no primeiro lugar do campeonato, com um jogo em atraso.