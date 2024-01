🔴 Em direto. Sporting-Estoril

A equipa de Rúben Amorim tenta entrar em 2024 com uma vitória e conservar a liderança isolada do campeonato. Já os estorilistas procuram voltar a bater o pé a um grande, como nos jogos frente ao FC Porto. Relato e acompanhamento ao minuto na rádio, no site e na app da Renascença.