Ouça o relato em direto. Barcelona-FC Porto

Os dragões tentam vencer, fora de casa, no Olímpico de Montjuic, a única equipa que, até agora, os derrotou e, com isso, dar um passo decisivo rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões, a uma jornada do fim. Ouça o relato em direto e acompanhe ao minuto no site e na app da Renascença.