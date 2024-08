Benfica de serviços mínimos vence Estrela da Amadora em casa por 1-0

O SL Benfica surgiu neste sábado perante o Estrela da Amadora com uma atitude diferente das duas primeiras jornadas, a pressionar alto no terreno e com mais intensidade, uma fórmula que acabou por dar resultado, com a vantagem alcançada desde os 19’ por Kokçu.

No entanto, esteve longe de assegurar uma exibição brilhante, que reconciliasse os quase 60 mil adeptos que estiveram no Estádio da Luz com a equipa.



Apesar de ter disposto de algumas oportunidades para marcar o golo da tranquilidade, sobretudo na 2.ª parte, a vitória acabou por ser sofrida e a vantagem mínima é o espelho da superioridade encarnada, mas também do muito que a equipa tem que trabalhar para o que ainda falta jogar esta época.



Recorde as principais incidências da partida.