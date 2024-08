Com um hat-trick de Gyokeres, Sporting volta a massacrar o rival

Um Sporting avassalador, com Gyökeres a assinar três golos, somou esta sexta-feira a terceira vitória (5-0) no mesmo número de jogos na Liga portuguesa de futebol, 'devorando' o Farense na 'casa emprestada' dos algarvios.

Na abertura da terceira ronda, no Estádio do Algarve, os golos do avançado internacional sueco, aos 27, 41, de grande penalidade, e 66 minutos, o autogolo de Lucas Áfrico (69) e o tento de Marcus Edwards (81) deixam a formação de Rúben Amorim isolada, à condição, na liderança, uma semana antes do 'clássico' com o FC Porto, que no sábado recebe o Rio Ave.