Em direto. Qarabag-SC Braga

A equipa de Artur Jorge tenta desafiar as probabilidades e dar a volta à desvantagem por 4-2, na visita a Baku, no Azerbaijão. Em jogo, na segunda mão do "play-off", está um lugar nos oitavos de final da Liga Europa. Relato e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.