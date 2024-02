Em direto. SC Braga-Qarabag

A equipa de Artur Jorge procura sarar as feridas da goleada sofrida em Alvalade e dar, em casa, um passo decisivo rumo aos oitavos de final da Liga Europa, frente ao campeão do Azerbaijão. Encontro com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.