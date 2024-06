Portugal-Chéquia em direto. Acompanhe a estreia da seleção nacional no Euro 2024

Portugal estreia-se esta terça-feira no Euro 2024, diante da Chéquia, e a Renascença vai acompanhar em direto, na rádio, na app e em rr.pt.

A emissão especial de Bola Branca será conduzida pelo jornalista Rui Viegas, que estará acompanhado de dois comentadores em estúdio: o habitual comentador Afonso Cabral e o treinador do Famalicão, Armando Evangelista.

Na quarta-feira, haverá também uma Tertúlia Bola Branca especial, para análise à partida.

Pedro Castro Alves, enviado da Renascença à Alemanha, fará o relato, diretamente da Red Bull Arena, em Leipzig. No site, o acompanhamento do encontro estará a cargo de Eduardo Soares da Silva e Inês Braga Sampaio.

A seleção portuguesa entra para este jogo com expectativas altas e Roberto Martínez já disse que levou para Alemanha "sete camisas, não três". Ou seja, está preparado para lá ficar até à final.

Rúben Dias rejeita "fixar-se em favoritismos", mas assume que Portugal tem qualidade: "Temos de encontrar a mentalidade certa."

Enquanto espera pela hora de jogo, pode ler a nossa newsletter diária do Europeu, de Hugo Tavares da Silva, conferir as análises de Francisco Sousa ou testar os seus conhecimentos com o quiz do Euro, desenvolvido por Diogo Camilo.

A estreia de Portugal no Euro 2024 está marcada para as 20h00, na Red Bull Arena, diante da Chéquia, com arbitragem do italiano Marco Guida. Encontro com relato e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença.