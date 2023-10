Ouça o relato em direto. Portugal-Eslováquia

A seleção nacional pode garantir o apuramento para o Euro 2024 - seria o mais rápido da sua história, com mais recordes à vista - já esta noite, no Dragão, frente à Eslováquia. Qualificar-se-á se vencer, embora um empate até possa ser suficiente, caso o Luxemburgo perca na Islândia, à mesma hora. Ouça o relato online, em direto do estádio, e acompanhe ao minuto com a Renascença.