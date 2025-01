Di María volta a ser anjo da guarda e o Benfica marca dérbi com o Sporting na final da Taça da Liga

O Benfica é o segundo finalista da Taça da Liga, depois de derrotar o Sporting de Braga, por 3-0, nas meias-finais, esta quarta-feira. A equipa de Bruno Lage vai defrontar o Sporting, no jogo decisivo de sábado.

Com o orgulho ferido da derrota na Luz, quatro dias antes, e um onze reajustado, o Benfica entrou de rompante no jogo, a pressionar alto, com reação célere à perda e muita vontade de ferir o Braga. O ímpeto deu frutos e, já depois de um cabeceamento de Tomás Araújo à barra, Ángel Di María combinou com o central, convertido em lateral-direito para este jogo, para abrir o marcador, aos 27 minutos.

Foram dois golos em dois minutos que "mataram" o jogo, dado que, logo ao minuto 28, Álvaro Carreras tirou as medidas à baliza, à entrada da área, e lançou um remate rasteiro que superou Matheus e resultou no 2-0.

As 28 minutos, o público do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, palco da Final Four, voltou a gritar o nome de Di María. Após perda infantil do Braga, Vangelis Pavlidis disparou a correr pelo corredor esquerdo e cruzou para o argentino, que, na cara de Matheus, finalizou com classe para o bis.

O Braga voltou com algum perigo para a segunda parte, contudo, não conseguiu mais que um remate nos 94 minutos de jogo e, no final, foi incapaz de ameaçar a vitória do Benfica, que ainda esteve perto do quarto golo.

Terminada a partida, o Benfica está na final da Taça da Liga, em que encontrará o Sporting, mais uma equipa com que perdeu recentemente e com que terá oportunidade de "desforra". Este dérbi de Lisboa será em Leiria, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, no sábado, às 19h45, com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.