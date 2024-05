Uma mão-cheia de beijos no adeus de Rafa e da época à Luz

Benfica 5-0 Arouca. Um bis de Rafa Silva, cuja saída no final da época foi confirmada na véspera, golos de penálti de Di María e Kokçu, e outro de Tengstedt deram cor à goleada do Benfica, no último jogo no Estádio da Luz esta temporada. Já o Arouca terá de contentar-se com o sétimo lugar.