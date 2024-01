Dos assobios à festa. Benfica dá a volta ao Rio Ave e reaproxima-se do Sporting

Benfica 4-1 Rio Ave. O empate ao intervalo e as duas bolas no poste do Rio Ave logo a abrir a segunda parte assustaram e geraram assobios na Luz. No entanto, a expulsão de Aderllan Santos e o 2-1 logo de seguida abriram caminho ao triunfo do Benfica, que termina a primeira volta a um ponto do Sporting e mete pressão no Porto e no Braga. Recorde os melhores momentos da partida.