​O que disse Varandas quando apresentou João Pereira? “Daqui a quatro ou cinco anos…”

João Pereira, que apenas treinara os sub-23 e a equipa B do clube, foi sendo elogiado e elogiado, o sorriso era de menino feliz, num carrossel pela primeira vez na vida. “Nestes três anos e meio foi crescendo como treinador, foi constituindo a sua equipa técnica e convenceu a estrutura de futebol pela sua competência e liderança”, garantiu Varandas, convencido de que estava ali um segundo Ruben Amorim, que ali ameaçou ganhar três campeonatos em cinco anos.



Depois, saíram-lhe da garganta as palavras que agora, na hora do despedimento e logo na noite de Natal, ferem como facas. “Não tenho muitas dúvidas que daqui a quatro ou cinco anos estará num dos clubes mais poderosos da Europa. Vai encontrar um grupo fabuloso, um capitão fabuloso, e um clube que o vai proteger e vai permitir-lhe crescer”, anunciou. Agora sabemos que pelo menos a última frase não é verdade.

“O Sporting encontrou um treinador que vai continuar a fazer o clube crescer. Esta é uma nova-velha equipa técnica, que tem muito o dedo do João, da nossa unidade de performance e que acreditamos que vai dar continuidade ao processo de crescimento do clube”, disse ainda.

O elogio público continuou a insuflar. “Há uma grande distância entre características teóricas e depois resultar. O João tem caráter, competência e conhecimento do jogo. Agora, tem mais duas características para aceitar este desafio: coragem e muita confiança em si próprio”, avisou, para poucas semanas depois referir-se a este convite como um presente ‘envenenadinho da silva’.

E prosseguiu: “Graças a Deus que temos este legado, mas quem vai aceitar este desafio não entra num clube mal ou que não tem nada a perder. Risco?”, questionou, como se adivinhasse o sentimento da população inteira.

“Alto risco é decidir por algo em que não acreditamos”, respondeu a si próprio. “O risco está exatamente no mesmo. Percebo a estupefação de termos pago 10 milhões há cinco anos e agora apostamos num treinador com zero jogos na Primeira Liga. Estou tranquilo com isso, o Sporting e o João também estão tranquilos com isso”, declarou, com Hugo Viana por perto, sempre mudo, quem sabe já a trabalhar com o Manchester City.