Foi preciso prolongamento, mas aí está a segunda vitória seguida do Sporting de João Pereira

Sporting 2-1 Santa Clara. Muitos nervos e incapacidade de segurar uma vantagem. Foram estas as sensações deixadas pelo Sporting, que, ainda assim, consegue, pela primeira vez com João Pereira, encadear duas vitórias consecutivas. Conrad Harder, o homem da Taça, adiantou os leões, mas o Santa Clara, que pouco ameaçara até aí, chegou ao empate no "pressing" final, por Pedro Ferreira, já depois de Franco Israel ter brilhado. Num prolongamento pastoso, com mais protestos que futebol, Viktor Gyökeres aproveitou um mau atraso para enviar o Sporting para os quartos de final.