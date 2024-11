Arsenal reduz Sporting a cinzas no primeiro teste de fogo de João Pereira

Sporting 1-5 Arsenal. E ao fim de 18 jogos, o Sporting perdeu. Tal como contra o City, os leões entraram mal, no entanto, desta vez, não engataram a reviravolta na segunda parte - depois de uma reação frustrada por um penálti para o Arsenal, acabaram goleados. Ainda assim, no final, os adeptos do Sporting ovacionaram a equipa. Recorde os principais momentos da partida.