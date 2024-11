Ruben Amorim e o guião de uma trégua

Por estes dias, lembro-me de Martín Santomé. O uruguaio, viúvo e a poucos meses da reforma, vai escrevendo um terno e belo diário. O desânimo e a solidão estão salpicados por todo o lado, o humor idem. Até que se apaixona por uma jovem, Laura Avellaneda. Mas ela acaba por ter um desenlace trágico, e a agonia morde o coração estraçalhado de Santomé. É esta a trama do livro “A Trégua”, de Mario Benedetti.

“É evidente que Deus me concedeu um destino obscuro”, reflete o pobre, a certa altura, no seu diário. “Nem sequer cruel. Simplesmente obscuro. É evidente que me concedeu uma trégua. A princípio, resisti a acreditar que isso pudesse ser a felicidade. Resisti com todas as minhas forças, depois dei-me por vencido e acreditei. Porém, não era a felicidade, era apenas uma trégua. Agora estou outra vez metido no meu destino. E é mais obscuro do que antes, muito mais.”

Agora que está consumado o adeus de Ruben Amorim – aterrou em Manchester na segunda-feira e já andou a conhecer staff e as instalações em Carrington – é esta a associação de ideias que palpita no pensamento. É que o futebol português (e nem falemos dos sportinguistas) acaba de perder alguém que o tornou melhor, ou pelo menos respirável, com menos espinhos, e entusiasmante para quem gosta de desporto e dos valores do desporto. E divertido.

Não, não estamos perante uma Malala do futebol lusitano, também ele sucumbiu fugazmente, aqui e ali, ao fel e aos sururus que escorrem de certos jogos e confrontos, que até originaram slogans como “onde vai um, vão todos". Foram quatro anos e meio e 231 jogos. Não é assim tão pouco, mas parece que passou como um suspiro do suspiro do vento.