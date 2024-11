🔴 Sporting-City em direto. Ouça o relato do último jogo de Rúben Amorim em Alvalade

Chegou o último jogo de Amorim perante os adeptos do Sporting e logo numa noite de Liga dos Campeões, diante daquele que será o seu grande rival quando for treinador do Manchester United. Relato e acompanhamento na app e no site da Renascença.