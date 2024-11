Que belo cartão de visita. Sporting amassa City no último jogo de Rúben Amorim em Alvalade

Terminou com um grande aplauso a história de amor entre Amorim e a plateia de Alvalade. Um jogo que até começou mal, com um golo do Manchester City, mas o Sporting conseguiu empatar ainda na primeira parte e, na segunda, entrou a todo o gás e não só consumou a reviravolta como chegou à goleada. Recorde os melhores momentos da grande noite dos leões na Liga dos Campeões.